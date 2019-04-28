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الأحد، 28 أبريل 2019 04:01 ص
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اليوم.. إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرف التجارية

الأحد، 28 أبريل 2019 04:00 ص
اليوم.. إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرف التجارية عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب – إسلام سعيد
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يغلق باب الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف، اليوم الأحد، والذى بدأ استقبال طلبات الترشح منذ 21 أبريل ولمدة 5 أيام عمل.

وأصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارا بإجراء انتخاب مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019 – 2023 وذلك يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل.

وكان القرار الوزارى نص على أنه يحق للشخص الاعتبارى الإدلاء بصوته من خلال ممثله القانونى، وفقاً للبيانات الواردة فى السجل التجارى أو من خلال من يتم تفويضه من الممثل القانونى، مع تقديم هذا التفويض مكتوباً للغرفة التجارية ومختوماً من مكتب السجل التجارى.

ولا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعى الواحد أكثر من 5 تفويضات، وأن تجرى انتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة بمقر الهيئة العامة للمعارض بمدينة نصر، وستجرى الانتخابات فى عدد 223 لجنة للقاهرة.


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