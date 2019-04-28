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النقابة العامة للكيماويات: فرص كبيرة لنمو شركات القابضة للأدوية

الأحد، 28 أبريل 2019 02:00 ص
النقابة العامة للكيماويات: فرص كبيرة لنمو شركات القابضة للأدوية عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات
كتب عبد الحليم سالم
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أكد عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام والتى تتطلب هيكلة شاملة للشركات بما يضمن انطلاقها.

وأضاف عماد حمدى لـ"اليوم السابع"، انه نظرا لأهمية هذا القطاع فلابد من توفير راس مال عامل للشركات التابعة للقابضة للأدوية لعدم تكبيلها بالمديونيات، لافتا أن الفوائد تصل لـ 27% لكى تحصل أى شركة على تمويلات بنكية، مما يمثل أزمة كبيرة تحول دون انطلاقها.

وقال حمدى إن توفير سيولة للشركات فى الوقت الراهن بجانب عمليات التطوير والهيكلة الفنية والمالية وتدريب العاملين ورفع الكفاءة كفيل بانطلاقها فى ظل وجود فرص كبيرة للنجاح داخل وخارج مصر، خاصة أن القطاع واعد وفرص نجاحه كبيرة.

جدير بالذكر أن شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال تعانى من خسائر كبيرة وديون متراكمة مما يتطلب هيكلة واسعة النطاق.


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القابضة للادوية

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عماد حمدى




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