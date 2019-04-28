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المعهد القومى للإدارة يعقد ورشة عمل لتحديد الاحتياجات التدريبية

الأحد، 28 أبريل 2019 10:34 ص
المعهد القومى للإدارة يعقد ورشة عمل لتحديد الاحتياجات التدريبية ورشة التدريب بوزارة التخطيط
كتبت هبة حسام
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عقد المعهد القومى للإدارة، لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورشة عمل لتحديد الاحتياجات التدريبية لعينة من المستويات الوظيفية العليا والإدارة الإشراقية الوسطى بالجهاز الإدارى.

وأشارت شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إلى أن الورشة تأتى فى إطار استراتيجية بناء وتنمية القدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، 2018-2022، التى أعدتها وزارة التخطيط، والتى تهدف إلى دعم القدرات البشرية من خلال تقديم برامج تدريبيه تواكب التغيير، وتسهم فى تأهيل الفئات المستهدفة بالمهارات والكفاءات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، مؤكدة أن الورشة تأتى بهدف تحديد الاحتياجات التدريبية لعينة من المستويات الوظيفية العليا والإدارة الإشراقية الوسطى بالجهاز الإدارى لافته إلى أن الورشة تستهدف عينة من 500 موظف من الفئة المستهدفة بهدف صياغة برامج تدريبية تتلاءم واحتياجات التدريب الفعلية.

وتابعت شريفة أنه وبمجرد الانتهاء من تحديد الاحتياجات التدريبية من خلال الورشة يقوم المعهد القومى للإدارة بتنظيم ما يقرب من 5 حزم تدريبية تستهدف عدد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك على مدار النصف الثانى من العام الحالى للعمل على تعزيز كفاءاتهم وبناء قدراتهم فى المجالات التى تم تحديدها.

جدير بالذكر أن المعهد القومى للإدارة، كان قد انتهى مؤخراً من تدريب عدد 25 من أطباء معهد بحوث أمراض العيون، التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك على البرنامج التدريبى " الابداع وطرق اتخاذ القرار" والذى استمر على مدار يومين.

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