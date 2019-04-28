المبعوث الأمريكى: اتفاق السلام بأفغانستان يتوقف على وقف طالبان لإطلاق النار

كابول /أ ش أ/

أطلع المبعوث الأمريكى الخاص بعملية المصالحة الأفغانية زلماى خليل زاد، اليوم الأحد، الرئيس الأفغانى محمد أشرف غنى على الرحلات التى يعتزم القيام بها وخططه المستقبلية الخاصة بعملية المصالحة الأفغانية.

وذكر مكتب الرئاسة الأفغانية - فى بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن خليل زاد التقى غنى مساء أمس، مُشيرًا إلى أن الجانبين شددا على ضرورة إحياء الحوار الداخلى الأفغاني، واصفين إياه بالخطوة الهامة فى سبيل إطلاق المحادثات المباشرة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية.

وكان من المقرر أن ينطلق الحوار بين الفصائل الأفغانية فى 20 أبريل الجارى فى الدوحة، أُلغى بسبب خلافات حول قائمة المشاركين التى تضم أسماء 250 مندوبًا.