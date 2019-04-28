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الأحد، 28 أبريل 2019 05:52 م
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الكويت: أسعار النفط الحالية "عادلة" وملتزمون باتفاق خفض الإنتاج

الأحد، 28 أبريل 2019 05:12 م
الكويت: أسعار النفط الحالية "عادلة" وملتزمون باتفاق خفض الإنتاج اوبك _ أرشيفية
أ ش أ
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قال وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ طلال ناصر العذبى الصباح، إن الأسعار الحالية للنفط، والتى تتراوح بين 73 و 74 دولارا للبرميل، عادلة للمنتج والمستهلك، مؤكدا التزام الكويت بحصتها فى اتفاقية خفض الإنتاج، بالتعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها.

وأضاف الشيخ طلال - فى تصريحات للصحفيين على هامش احتفال وزارة النفط الكويتية، اليوم الأحد، بحصول موقع الوزارة الإلكترونى على درع التميز الذهبى لعام 2019 عن فئة الوزارات على مستوى الوطن العربى -، أن العوامل الجيوسياسية تلعب دورا مهما فى أسعار النفط، لافتا إلى أن أسعار النفط شهدت دعما خلال الشهر الأخير، لانخفاض المخزون الأمريكى من المنتجات البترولية المختلفة، بواقع نحو مليون برميل فى الأسبوع.

وأضاف أن وزير النفط الكويتى ومحافظ الكويت فى (أوبك)، لديهما الرؤية فيما يتعلق بالإجراءات التى سيتم الاتفاق عليها فى اجتماع المنظمة المقرر عقده بعد أسبوعين.


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