الكرملين: الجزء الأكبر من مباحثات بوتين والزعيم الكورى جرت على انفراد

موسكو أ ش أ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، اليوم الأحد، إن الجزء الأكبر من المباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى فلاديفوستوك، جرت على انفراد.

وأضاف بيسكوف فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن الزعيم الكورى الشمالى يترك انطباعا بأنه قائد متمرس ومثقف ومتزن، مشيرا إلى أن كيم، بدا خلال المباحثات مع الرئيس الروسي، كزعيم دولة يملك الاطلاع الواسع بمختلف الأمور فى دولته، ويفكر فى مستقبل العلاقات مع روسيا بعد رفع عقوبات الأمم المتحدة وغيرها من القيود المفروضة على بلاده.

ونوه ممثل الكرملين، بأن زعيم كوريا الشمالية، يعلم بتفاصيل العلاقات الثنائية مع روسيا بشكل دقيق، بما فى ذلك المشروعات القائمة، أوالمحتملة بين الدولتين بعد رفع العقوبات عن بيونج يانج.