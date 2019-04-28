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القيادة المركزية الأمريكية: لا يوجد جدول زمنى لانسحاب قواتنا من أفغانستان

الأحد، 28 أبريل 2019 08:00 ص
القيادة المركزية الأمريكية: لا يوجد جدول زمنى لانسحاب قواتنا من أفغانستان العلم الامريكى
أ ش أ
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نفى قائد القيادة المركزية الأمريكية كينث ماكينزي بشكل قاطع وجود جدول زمني لانسحاب قوات بلاده من أفغانستان.

 

وقال ماكينزي - في تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية اليوم،الأحد، إنه لم يتخذ قرار بشأن أي تغيير في القوات الأمريكية، أو قوات التحالف في أفغانستان في هذا الوقت، مضيفا "أعتقد أننا سنبقى بقدر ما تتطلب الضرورة للتأكد من إنجاز المهمة، والمهمة هي التأكد من عدم انطلاق هجمات ضد الولايات المتحدة من أفغانستان".

 

وأوضح أن أي قرارات تتخذ في المستقبل ستكون مرتبطة مباشرة بالمفاوضات الجارية التي تضم حكومة أفغانستان والشعب الأفغاني، ومن المحتمل أن تضم طالبان أيضا، مبديا تفاؤله بالوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إحلال سلام دائم في أفغانستان، ربما للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

 

وبشأن تواجد القوات في العراق، كشف ماكينزي عن مفاوضات تجري مع الحكومة العراقية، بشأن الوجود طويل الأمد الذي ستحتفظ به القوات الأمريكية في العراق، قائلا إن السبب الأول لوجودنا في العراق هو مهمة مكافحة الإرهاب.

 

وأضاف "ندرك أيضا أن العراق جار إيران التي تقوم بتصدير أنشطة خبيثة وضارة في المنطقة، وجودنا هناك ليس له إلا أن يحدّ من تصدير إيران لتلك الوسائل الخطرة والشنيعة"، مؤكدا أن كل ما لدينا في العراق سيكون على أساس احترام سيادة العراق، وسيساعد العراقيين في استكمال إعادة إعمار مؤسساتهم.

 


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