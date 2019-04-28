القبض على هارب من تنفيذ الأحكام بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

نجحت مباحث قسم أول شرم الشيخ، فى القبض على متهم هارب من تنفيذ الأحكام أثناء مروره بمنطقة السوق القديم "التجارى" بالمدينة.

كان قد تلقى اللؤاء مدحت السقا مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء، إخطاراً من المقدم محمد سامى رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ يفيد بتمكن النقيب أحمد أبو الدوح معاون مباحث القسم، من القبض على " كريم . ا.م.ع" مواليد 1992، ومقيم بشارع أبو الغيط إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك أثناء مروره بمنطقة السوق التجارى.

بالكشف على المتهم تبين إنه مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 7573 لسنة 2018 م جنايات قسم أول شرم الشيخ، مخدرات والمقيدة كلى رقم 244 لسنة 2018، تحت حصر رقم 4 لسنة 2019، حكم غيابى سجن 3 سنوات وغرامة 5000 جنيه، والقضية رقم 39842 لسنة 2010 م جنح قسم إمبابة إيصال أمانة، تحت حصر 393 لسنة 2011 حكم غيابى سجن 6 شهور وكفالة 300 جنيه.

تم تحرير محضر ضبط وأخطرت الجهات الأمنية بالمحافظة.