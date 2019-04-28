القبض على ممرض لاتهامه بسرقة متعلقات طبية من مستشفى بالعجوزة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

تمكن أفراد أمن مستشفى بالعجوزة من ضبط ممرض لمحاولته سرقة سرنجة تحتوي على محلول مخدر وأدوات طبية، وتسليمه لقسم شرطة العجوزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من فردى أمن بمستشفى يفيد ضبطهما "م. ع" ممرض أثناء خروجه من المستشفى عقب انتهاء عمله، وبحوزته مستلزمات خاصة عبارة عن سرنجة بها محلول مخدر، و 4 أمبولات لعقار خاص بسيولة الدم، و 5 باكتة شاى طبي، وأنهما حضرا لتسليمه واتهماه بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.