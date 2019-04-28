العراق والأردن يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بغداد (أ ش أ)

وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزى العراقى، اليوم الأحد، فى المملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تفاهم مع نظيره فى الأردن بهدف توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال، والقضاء على تمويل الإرهاب.

وذكر البنك المركزى العراقى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم - أن التوقيع يهدف أيضا للتعاون فى مجال تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية المتعلقة بها، بشرط المعاملة بالمثل، وضمن ما تسمح به التشريعات الوطنية النافذة.