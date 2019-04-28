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الشباب والرياضة بالأقصر: فتح مراكز الشباب بالمجان خلال أعياد القيامة وشم النسيم

الأحد، 28 أبريل 2019 11:40 ص
الشباب والرياضة بالأقصر: فتح مراكز الشباب بالمجان خلال أعياد القيامة وشم النسيم حديقة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه كلف جميع مديرى الإدارات الفرعية ومديرى مراكز الشباب بمحافظة الأقصر، بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فتح جميع مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة أمام مواطنين الأقصر مجاناً، وذلك خلال أعياد الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

وأكد مدير شباب ورياضة الأقصر للـ"اليوم السابع"، أنه سيتم السماح للمواطنين بدخول مراكز الشباب والأندية الرياضية بهدف الإستفادة من خدماتها دون دفع أية رسوم خلال أعياد الميلاد المجيدة، وذلك من صباح اليوم الأحد وحتى مساء غداً الإثنين، وذلك فى إطار الدور المجتمعى لمراكز الشباب والأندية فى جميع محافظات الجمهورية نحو خدمة النشئ والشباب والمواطنين وتقديم فرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.

وفى نفس السياق تقدم حفنى بركات حفنى مدير عام مدرية الشباب والرياضة بالاقصر، والوكلاء بالمديرية بخالص التهنئة للإخوة المسيحين والعاملين بالمديرية وقيادات وشباب محافظة الأقصر بمناسبة أعياد المسيحين وأعياد شم النسيم لعام 2019 أعاده الله على شعب مصر جميعاً بالخير والبركات والأمن والأمان حفظ الله مصر وشعبها إلى يوم الدين.

 

 


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