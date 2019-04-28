السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

كتب ـ رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وذكرت الهيئة فى بيان اليوم، أنه فى خط القاهرة / الإسكندرية، سيكون متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة، وفى خط القاهرة / السد العالى سيكون متوسط تأخيرات القطارات :"القاهرة / أسيوط مدة 30 دقيقة، وأسيوط / أسوان مدة 30 دقيقة.

وفى خط بنها / بور سعيد، من المتوقع أن يكون متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة، وفى خط طنطا / المنصورة / دمياط، سيكون متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة.

واختتمت الهيئة بيانها بالاعتذار لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.