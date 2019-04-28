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السجن 5 سنوات لطالبين اخترقا حساب جارتهما وهدداها بصور عارية بالشرقية

الأحد، 28 أبريل 2019 01:10 م
السجن 5 سنوات لطالبين اخترقا حساب جارتهما وهدداها بصور عارية بالشرقية هيئة المحكمه
الشرقية – فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، طالبين بالسجن 5 سنوات، لاختراقهما حساب ربة منزل جارتهما وتهديدها بنشر صور عارية وإنشاء حساب وهمي منسوب لها بعدما رفضت طلبهما بدفع 15 ألف جنيه.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.
 
وتعود أحداث القضية رقم 18767 لسنة 2018، جنايات بلبيس، عندما ورد بلاغ لقسم الإدارة العامة للتكنولوجيا، من: "س ح" 38 سنة، ربة منزل، مُقيمة بمركز بلبيس، تتهم فيه جارها "إ ع أ ع" 24 سنة، طالب، باختراق حسابها والتحصل منه على صورها الخاصة، بعدما أعطته هاتفها لدخول الإنترنت وإدخال الرقم السري لـ"الواي فاي"، حيث أرسل الصور إلى صديقه، ويُدعى "و ج م ع ص" 20 سنة، طالب، وأنشآ حسابًا نسبوه لها باسم "أم إسلام" بعدما رفضت إعطائهما 15 ألف جنيه.
وتوصلت تحريات العقيد محمد رمضان، الضابط بالإدارة العامة لمباحث التكنولوجيا، والمقدم دكتور محمود مدين، الضابط بالإدارة، إلى صحة البلاغ، وتم ضبط المتهمان وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 

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