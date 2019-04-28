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السجن 5سنوات لزوج وسنة لزوجته لاختراقهما حساب سيدة إماراتية لابتزازها ماليا

الأحد، 28 أبريل 2019 12:40 م
السجن 5سنوات لزوج وسنة لزوجته لاختراقهما حساب سيدة إماراتية لابتزازها ماليا حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مهندس زراعى بالسجن 5 سنوات، وسنة واحدة لزوجته، لاختراقهما حساب فتاة إماراتية وتهديدها بنشر صور خاصة لها بعدما رفضت طلبهما بدفع 55 ألف دولار أمريكي.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، وسكرتارية فلبس صبحى وتامر عبد العظيم.

 

تعود أحداث القضية رقم 7251 لسنة 2018، جنايات بلبيس، لشهر يناير، عندما ورد بلاغًا لقسم الإدارة العامة للتكنولوجيا، من "عائشة ع ى آل على" 51 سنة، إمارتية الجنسية، تتهم فيه كلًا من "م ع ال ص" 42 سنة، مهندس زراعى، مقيم بقرية تابعة لمركز بلبيس، وزوجته "س ف م ح" 37 سنة، مدرسة، باختراق حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتحصل من خلاله على بعض الصور الشخصية، وإنشاء حساب باسمها "عائشة العلى" ونشر صور خاصة بها عبره، والتشهير بسمعتها ما لم ترضخ لطلباتهم وتدفع 55 ألف دولار أمريكى.

 

وتوصلت تحريات العقيد محمد رمضان، الضابط بالإدارة العامة لمباحث التكنولوجيا، والمقدم دكتور محمود مدين، الضابط بالإدارة، إلى صحة البلاغ، وأن المتهم وزوجته اخترقا حساب صاحبة البلاغ بعدما قامت المتهمة باستعارة هاتفها الشخصى حال تواجدها فى الإمارات، حيث أرسلت من خلالها صور صاحبة الهاتف إلى زوجها، وتم ضبط المتهمان وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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