"الزراعة" تعلن تسجيل وتأمين 131 ألف رأس ماشية للتعرف على الأمراض الوبائية

كتب عز النوبى

أعلنت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه طبقًا لأحدث التقارير الواردة من الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة، يوضح أن إجمالى عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية بلغت خلال مارس الماضى 111,084 رأسا، وبلغ إجمالى نشاط التأمين على الحيوانات التى تم التأمين عليها خلال نفس الفترة 20,474 رأسًا.

وقال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان.

وأضاف التقرير، أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة، فهو مشروع قومى يوضح لنا ما يلى: موقف الحيوان التحصينى ضد الأمراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.