"الزراعة" تشن حملات مكثفة بمنافذ بيع التقاوى الصيفية لضبط مجهولة المصدر

كتب عز النوبى

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى حملاتها المكثفة على أسواق بيع وتداول تقاوى المحاصيل الصفية وخاصة محصول الأرز، من خلال لجان متابعة عمليات التسليم لضبط الأسواق والتصدى لأية مخالفات تحول دون وصول الدعم للمزارعين.

كما تعمل اللجان على تكثيف حملاتها الرقابية على جميع أسواق بيع وتداول وإنتاج ومنافذ بيع التقاوى ومستلزمات الإنتاج الزراعى الصيفية بالمحافظات، لضبط مجهول المصدر والمغشوش، بالإضافة إلى الحد من التلاعب سواء فى الأسعار أو المنتج.

قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، إن اللجان المكثفة على بيع وتداول التقاوى تجوب كل محافظات الجمهورية المسموح زراعة الأرز فيها، وناشد المزارعين التعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والإبلاغ عن أى تلاعب فى أسعار التقاوى.

يأتى ذلك بعد تمكنت لجان المتابعة من ضبط شكاير مزورة تحمل اسم الوزارة، بمحافظة البحيرة وتم تحرير محضر 4653 جنح قسم كفر الدوار، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة حتى تتخذ جهات التحقيق إجراءاتها.