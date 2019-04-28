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الزراعة تشن حملات رقابية على أسواق الفسيخ والرنجة للتأكد من صلاحيتها

الأحد، 28 أبريل 2019 01:37 م
الزراعة تشن حملات رقابية على أسواق الفسيخ والرنجة للتأكد من صلاحيتها أسماك فاسدة - أرشيفية
كتب عز النوبى
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تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية حول قيام الهيئة بحملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك بمناسبة احتفالات مصر بأعياد شم النسيم، وأكد التقرير أن إجمالى الأسماك غير الصالحة (فسيخ و رنجة) 20394 كجم وتحت التحفظ لحين وورود نتيجة العينات 2115 كجم، بإجمالى 22506 كجم، عن الفترة 17 - 25 إبريل.

 قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ،إنه مع اقتراب أعياد الربيع وزيادة كمية المعروض فى الأسواق من الأسماك الطازجة والمملحة، ومع أهمية الدور الرقابى الذى تقوم به الهيئة فى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية صدرت تعليمات لجميع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات خاصة أطباء التفتيش على اللحوم والأسماك ومنتجاتها بضرورة تكثيف حملات التفتيش اليومية على الأسواق الخاصة بالأسماك ( الطازجة - المجمدة - المملحة) وتم اتخاذ جميع الإجراءات.

 وأضاف "عبد الحكيم"، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إنه من بين الإجراءات إرسال خطاب دورى لمديريات الطب البيطرى بالمحافظات لتكثيف الحملات على أماكن تخزين وتصنيع وعرض اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى، والقيام بمأموريات لأطباء الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات للمرور على أماكن تخزين وتصنيع وعرض اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم لضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة .

 وأوضح رئيس الخدمات البيطرية، أنه من بين الإجراءات التأكيد على اتباع القواعد الخاصة بالمواصفات القياسية المصرية الخاصة باللحوم والأسماك، وذلك لضمان تقديم الغذاء الصحى الآمن للمواطنين خاصة مع وجود الأسواق المفتوحة، وناشدت الهيئة المواطنين الإبلاغ عن اى مخالفات يتم رصدها فى الأسواق، حرصا على صحتهم وسلامتهم من خلال الخط الساخن .

 

 


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مواصفات اللحوم

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