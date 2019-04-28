"الدولى للاتصالات" يعلن نتائج مسابقة الإبداع والابتكار للفتيات نوفمبر المقبل

كتبت: هبة السيد

دعا الدكتور إبراهيم الحداد، المدير الإقليمى للمكتب الإقليمى العربى للاتحاد الدولى للاتصالات، اللجنة المنظمة لمسابقة الإبداع والإبتكار الرقمى للفتيات، للإعلان عن نتائج المسابقة فى 22 نوفمبر المقبل، على هامش فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية WRC-19.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ، الذى سينعقد فى الفترة من 21 أكتوبر حتى 26 نوفمبر 2019 بمشاركة نحو 3500 من الخبراء والمسئولين الحكوميين الذى يمثلون نحو 160 دولة من مختلف دول العالم، فضلاً عن مشاركة أكثر من 80 شركة عالمية ومنظمة دولية تعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لبيان الغرفة اليوم الأحد.

ويتزامن إطلاق المسابقة مع اليوم الدولى للفتيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، هو مبادرة أطلقها الإتحاد الدولى للإتصالات (ITU) فى عام 2011، ويستهدف خلق بيئة عالمية تمكن وتشجع الفتيات والشابات على الدراسة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتسارع النمو.

وتهدف مسابقة الإبداع والإبتكار الرقمى للفتيات إلى تشجيع الفتيات فى المرحلة العمرية من 15 إلى 22 سنة، والتى تتمتع بجنسية إحدى الدول العربية الأعضاء فى منظمة المرأة العربية على الإبداع وطرح الأفكار والحلول المبتكرة لجذبهن إلى دراسة التكنولوجيا والرياضيات والعلوم والهندسة (STEM)والإنخراط فى وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإستفادة من مهاراتهن الرقمية من أجل تطويرالأفكار والتطبيقات التى تهدف لحل المشكلات فى مجتمعاتهن، وتنمية مهارات كيفية تحديد المشاكل وتصميم الحلول المناسبة لها.

تتطلب المسابقة الإشتراك خلال البوابة الالكترونيةwww.ArabGirlsCanInnovate.org، وتحديد مشكلة تواجه مجتمعهن وتصميم وبرمجة تطبيق رقمى لحل هذه المشكلة ، كما يمكن التقدم للمسابقة كفريق مكون من 2-5 فتيات، والتوافق فى المقترحات مع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة، وتتضمن مجالات المسابقة تطبيقات المحمول والخدمات الرقمية وتحسين الصحة والتعليم والنقل الآمن والسلامة على الطرق والحد من العنف ضد المرأة وتحسين الإنتاجية الريفية ومساعدة الشركات الناشئة الإلكترونية وريادة الاعمال.

تجدر الإشارة إلى أن خطوات المسابقة بعد إطلاق البوابة الإلكترونية ستتضمن تشكيل لجنة التحكيم التى تتكون من جهات وشركات متخصصة لتقييم المشروعات المقدمة إلكترونياً وفقاً لمعايير المفاضلة وإختيار أفضل 15 مشروع للتقدم للمسابقة فى الفترة من 20 -30 أكتوبر 2019.