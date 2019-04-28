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خلال مشاركتها فى ملتقى سوق السفر العربى ATM..

الدكتورة رانيا المشاط تجتمع برئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث بالسعودية

الأحد، 28 أبريل 2019 06:15 م
الدكتورة رانيا المشاط تجتمع برئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث بالسعودية رانيا المشاط مع احمد بن عقيل
كتبت آمال رسلان
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خلال مشاركتها فى فعاليات ملتقى سوق السفر العربى ATM ، فى مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط اليوم اجتماعا مع أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى بالسعودية؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون السياحي بين البلدين والترويج السياحى المشترك لزيادة الحركة السياحية العربية البينية بين مصر والمملكة.
 
 
وحضر اللقاء المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.
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واصطحبت الوزيرة أحمد بن عقيل الخطيب، فى جولة داخل الجناح المصرى، حيث أبدى الخطيب إعجابه بالجناح المصرى وبالأساليب التكنولوجية والترويجية الجديدة المستخدمة فيه.
 
 
وخلال اللقاء أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المملكة العربية السعودية تعد أولى الدول العربية المصدرة للسياحة العربية إلى مصر، مؤكدة على أهمية السوق العربية بالنسبة للسياحة المصرية حيث تمثل حوالى 30% من حجم السياحة الوافدة لمصر.
 
 
كما أكدت الوزيرة على أن مصر ترحب بكافة السائحين وخاصة بالسائح العربى فى وطنه الثانى مصر. 
 
 
وأشارت الوزيرة إلى الضوابط التى وضعتها وزارة السياحة المصرية لتسهيل إجراءات العمرة أمام المعتمرين المصريين حرصا منها على نجاح انتظام سير موسم العمرة لعام 1440هــ.
 
 
ومن جانبه أشار أحمد بن عقيل الخطيب إلى مكانة مصر فى قلب الشعب السعودى، لافتا إلى رغبة الشعب السعودى الدائمة لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة، موضحا رغبة بلاده فى الاستفادة من الخبرات المصرية فى الترويج للمنتجات سياحية مختلفة مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرات التى بدأت الممكلة العربية السعودية تروج لها مؤخرا.
 
 
وأشار الى إمكانية التعاون لجذب مزيد من السائحين الى المنطقة العربية من خلال عمل برامج سياحية مشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
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وتطرق الحديث إلى استراتيجية السياحة العربية التى قامت وزارة السياحة المصرية بإعدادها بناء على تكليفها من المجلس الوزارى العربى للسياحة فى ديسمبر الماضى بمراجعة وتطوير وتحديث هذه الاستراتيجية لتتواكب مع المتغيرات العالمية، وذلك على غرار برنامج الإصلاح الهيكلى الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة المصرى.
 
 
جدير بالذكر أن الوزارة قدمت هذه الاستراتيجية للوزراء العرب ورؤساء الوفود المشاركة وممثلى جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية​ الذى عقد فى القاهرة فى مارس الماضى.
 
 
 
 

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