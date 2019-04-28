الحرس الثورى يستعرض عضلاته على الأمريكان ويرصد حاملة طائرات فى الخليج

أعلنت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية التابعة للحرس الثورى، أن طائرات بدون طيار تابعة للحرس، التقطت صورا حديثة ترصد الأسطول الأمريكى فى مياه الخليج.

وقالت الوكالة التى نشرت مقطع فيديو للصور، أن الصور تتمتع بخصائص مميزة مقارنة بالصور التى نشرت حتى الآن عن رصد تلك السفن.

يأتى نشر هذا المقطع فى إطار الصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، واستعراض العضلات الإيرانية فى مياه الخليج، وذلك بعد تصنيف واشنطن الحرس الثورى منظمة إرهابية، وتشديد العقوبات على طهران، واعتزامها تصفير صادراتها من النفط.