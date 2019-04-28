video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحرس الثورى يستعرض عضلاته على الأمريكان ويرصد حاملة طائرات فى الخليج

الأحد، 28 أبريل 2019 11:12 ص
الحرس الثورى يستعرض عضلاته على الأمريكان ويرصد حاملة طائرات فى الخليج حاملة طائرات امريكية فى الخليج
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

أعلنت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية التابعة للحرس الثورى، أن طائرات بدون طيار تابعة للحرس، التقطت صورا حديثة ترصد الأسطول الأمريكى فى مياه الخليج.

وقالت الوكالة التى نشرت مقطع فيديو للصور، أن الصور تتمتع بخصائص مميزة مقارنة بالصور التى نشرت حتى الآن عن رصد تلك السفن.

يأتى نشر هذا المقطع فى إطار الصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، واستعراض العضلات الإيرانية فى مياه الخليج، وذلك بعد تصنيف واشنطن الحرس الثورى منظمة إرهابية، وتشديد العقوبات على طهران، واعتزامها تصفير صادراتها من النفط.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمائم وصقور.. سيناريوهات المواجهة بين إيران- وأمريكا.. تصفير صادرات طهران النفطية فى الذكرى الأولى لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووى.. تصعيد وتهديد بورقة "هرمز" وتشديد الحرب النفسية ومزيد من الصعوبات الاقتصادية

فى أول تصريح بعد توليه الحرس الثورى.. سلامى يدعو لتوسيع نفوذ إيران فى العالم

واشنطن تفرض الحرب النفطية على إيران.. وخامنئى يتعهد بالتصدير ويؤكد: لن نركع.. والطرق غير الرسمية وسيلة طهران للالتفاف على قرارات ترامب.. وفرض التفتيش على مضيق هرمز ورقة ضغط الحرس الثورى لمواجهة القرار الأمريكى

هل يردع "سلاح النفط" إيران؟.. هرمز على برميل بارود وإيران تمتلك أوراق محدودة.. طهران تخشى من تأثير إسرائيل على واشنطن وجرها للحرب.. ظريف يقترح صفقة تبادل سجناء.. وخبراء يطرحون العودة لطاولة المفاوضات

كيف نفهم سحب قطر حظر بيع منتجات الإمارات؟.. تميم تراجع أمام خسائر اقتصادية واستياء شعبى.. أسواق الدوحة الخاوية لجأت لبضائع الرباعى لسد العجز.. وعقوبات محتملة لانتهاكات قواعد التجارة العالمية أخافت الحمدين

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

الحرس الثورى الايرانى

الخليج العربى

حاملة الطائرات الامريكية




لا تفوتك
تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة