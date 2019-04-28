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الأحد، 28 أبريل 2019 07:10 م
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الجيش اليمنى يأسر 300 حوثى خلال أسبوع من المواجهات بالضالع غربى البلاد

الأحد، 28 أبريل 2019 06:00 م
الجيش اليمنى يأسر 300 حوثى خلال أسبوع من المواجهات بالضالع غربى البلاد عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
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أسرت قوات الجيش الوطنى اليمني، ما يقارب الـ300 حوثى، من بينهم قيادات ميدانية، خلال المعارك التى خاضتها الأسبوع الماضى فى (مريس) و (العود) و(الحشا) بمحافظة الضالع جنوب غربى البلاد.

وقال موقع الجيش اليمنى - وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأحد - إن من بين الأسرى قيادات ميدانية بارزة، وضباطا عسكريين، كانوا ينتمون لما كان يُعرف بالحرس الجمهورى قبل أن تحوله جماعة الحوثى الانقلابية إلى مليشيات، مضيفا أن من بين الأسرى عددا من الأطفال الذين تزج بهم المليشيات الانقلابية فى جبهات القتال بعد عمليات استقطاب واسعة تنفذها فى المدارس والحارات، بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتخوض قوات الجيش الوطنى مدعومة بمقاومة شعبية وبمساندة من قوات التحالف العربي، معارك ضارية فى عديد من المناطق الواقعة فى المناطق الشمالية من محافظة الضالع، حيث تحاول مليشيات الحوثى إحراز تقدمات ميدانية فى مناطق (مريس) و(العود).

وتتصدى قوات الجيش اليمنى للعديد من محاولات المليشيات الحوثية التى تتكبد خلالها خسائر فادحة فى صفوف مقاتليها.

 


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أخبار اليمن

أسر 300 حوثى

المواجهات

الضالع




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