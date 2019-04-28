الجيش الليبى يقصف معسكرات ميليشيات مسلحة جنوب العاصمة طرابلس

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قصفت قوات الجيش الوطني الليبي اليوم،الأحد، مواقع ميليشيات مسلحة جنوب العاصمة طرابلس.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر ليبية من العاصمة القول إن: "سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية عنيفة استهدفت معسكرات الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق جنوب طرابلس، وكذا (معسكر القعقاع) بمنطقة الفلاح، الذي تسيطر عليه كتائب من مدينة مصراتة، ويحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة.

ولا يزال القصف متواصلا، مع دوي انفجارات قوية، كما لا يزال صوت الطيران يسمع بوضوح في عدد من مناطق العاصمة، بينما لم يتضح بعد حجم الأضرار.

وكان الجيش الليبي قد أعلن - أمس - أنه يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من عملية (طوفان الكرامة) لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية خلال الساعات القادمة، في وقت تواصل فيه قواته زحفها على الأرض نحو وسط طرابلس.