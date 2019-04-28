video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 02:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لأول مرة ..

الجناح المصرى فى ملتقى سوق السفر العربى يخصص مكانا تحت عنوان "رمضانك عندنا"

الأحد، 28 أبريل 2019 02:12 م
الجناح المصرى فى ملتقى سوق السفر العربى يخصص مكانا تحت عنوان "رمضانك عندنا" الجناح المصرى بمعرض سوق السفر العربى فى دبى
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الجناح المصرى المشارك فى ملتقى سوق السفر العربى ATM  صباح اليوم، الملتقى يقام خلال الفترة من 28 إبريل الجارى وحتى 1 مايو المقبل فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك فى الافتتاح السفير شريف البديوى سفير مصر فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والقنصل وائل فتحى قنصل مصر فى دبي، كما تم دعوة عدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى من دول الخليج.

وخلال الافتتاح استعرضت الوزيرة الأساليب التكنولوجية والترويجية الجديدة التى تم تزويد الجناح المصرى المشارك فى المعرض بها، لافتة إلى أنه لأول مرة يخصص شاشة لكل عارض فى الجناح المصرى لعرض مادة ترويجية خاصة به.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم تخصيص مكان فى الجناح المصرى لأول مرة تحت عنوان "رمضانك عندنا" يقدم نبذة عن الأجواء الرمضانية فى مصر احتفالا بالشهر الكريم، كما يقدم فرقة تعزف الموسيقى العربية لجذب الزائرين الى الجناح المصري، وذلك فى إطار خطة الوزارة للترويج لمصر فى السوق العربية

وأكدت الوزيرة على أن التقارب العربى يفتح آفاق رحبة للتعاون بين الدول العربية بما يكون له انعكاساته ومردوده الإيجابى فى تحفيز حركة السياحة البينية بين الدول العربية وبعضها لبعض.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تقوم ببحث آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر من خلال إعداد برامج وحزم ترويجية لهذه الدول باعتبارها أسواق قريبة ويمتاز فيها السائح بمعدل إنفاق مرتفع.

هذا ويتضمن الجناح المصرى شاشات عرض لإلقاء الضوء على المدن والمحافظات السياحية المصرية المختلفة من خلال تخصيص مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدة Branding By Destination والذى يعتبر أحد العناصر الأساسية فى محور الترويج والتنشيط فى برنامج الاصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي.

كما تم تخصيص تجربة معايشة تفاعلية تمكن الزائرين من خلالها رؤية المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر من حولهم وذلك بتقنية ال virtual reality وباستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد.

وفى ضوء حرص الوزارة على الترويج للمتحف المصرى الكبير فى كافة المحافل والمعارض الدولية التى تشارك بها فقد خُصص بالجناح المصرى جزءا خاص بالمتحف الكبير به "هولوجرام" للقناع الذهبى للملك توت عنخ امون، وشاشة تعرض مواد مصورة للمتحف

كما أن هناك بعض الأنشطة التفاعلية المصاحبة يقدمها الجناح المصرى لزائريه منها كتابة أسمائهم بالكتابة الهيروغليفية، والتصوير بالزى الفرعونى.

وخلال الافتتاح حرصت الوزيرة على لقاء العارضين بالجناح المصرى للترحيب بهم، متمنية لهم النجاح خلال ايام المعرض، ومؤكدة لهم على أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص فى النهوض بقطاع السياحة وزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر.

WhatsApp Image 2019-04-28 at 1.45.58 PM
 
WhatsApp Image 2019-04-28 at 1.46.00 PM
 
 
WhatsApp Image 2019-04-28 at 1.46.05 PM
 
 
 
 
WhatsApp Image 2019-04-28 at 1.46.08 PM
 
 
 
 
WhatsApp Image 2019-04-28 at 1.46.10 PM

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير سياحة ماليزيا يدعو رانيا المشاط و يونس المصرى لحضور مؤتمر سياحي عالمى

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة السياحة عددا من ملفات القطاع

وزارة السياحة

ملتقى السفر العربى

دبى

رانيا المشاط

ATM

ملتقى سوق السفر العربى

المتحف الكبير




لا تفوتك
مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة