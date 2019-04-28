الجناح المصرى فى ملتقى سوق السفر العربى يخصص مكانا تحت عنوان "رمضانك عندنا"

كتبت آمال رسلان

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الجناح المصرى المشارك فى ملتقى سوق السفر العربى ATM صباح اليوم، الملتقى يقام خلال الفترة من 28 إبريل الجارى وحتى 1 مايو المقبل فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك فى الافتتاح السفير شريف البديوى سفير مصر فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والقنصل وائل فتحى قنصل مصر فى دبي، كما تم دعوة عدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى من دول الخليج.

وخلال الافتتاح استعرضت الوزيرة الأساليب التكنولوجية والترويجية الجديدة التى تم تزويد الجناح المصرى المشارك فى المعرض بها، لافتة إلى أنه لأول مرة يخصص شاشة لكل عارض فى الجناح المصرى لعرض مادة ترويجية خاصة به.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم تخصيص مكان فى الجناح المصرى لأول مرة تحت عنوان "رمضانك عندنا" يقدم نبذة عن الأجواء الرمضانية فى مصر احتفالا بالشهر الكريم، كما يقدم فرقة تعزف الموسيقى العربية لجذب الزائرين الى الجناح المصري، وذلك فى إطار خطة الوزارة للترويج لمصر فى السوق العربية.

وأكدت الوزيرة على أن التقارب العربى يفتح آفاق رحبة للتعاون بين الدول العربية بما يكون له انعكاساته ومردوده الإيجابى فى تحفيز حركة السياحة البينية بين الدول العربية وبعضها لبعض.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تقوم ببحث آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر من خلال إعداد برامج وحزم ترويجية لهذه الدول باعتبارها أسواق قريبة ويمتاز فيها السائح بمعدل إنفاق مرتفع.

هذا ويتضمن الجناح المصرى شاشات عرض لإلقاء الضوء على المدن والمحافظات السياحية المصرية المختلفة من خلال تخصيص مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدة Branding By Destination والذى يعتبر أحد العناصر الأساسية فى محور الترويج والتنشيط فى برنامج الاصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي.

كما تم تخصيص تجربة معايشة تفاعلية تمكن الزائرين من خلالها رؤية المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر من حولهم وذلك بتقنية ال virtual reality وباستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد.

وفى ضوء حرص الوزارة على الترويج للمتحف المصرى الكبير فى كافة المحافل والمعارض الدولية التى تشارك بها فقد خُصص بالجناح المصرى جزءا خاص بالمتحف الكبير به "هولوجرام" للقناع الذهبى للملك توت عنخ امون، وشاشة تعرض مواد مصورة للمتحف.

كما أن هناك بعض الأنشطة التفاعلية المصاحبة يقدمها الجناح المصرى لزائريه منها كتابة أسمائهم بالكتابة الهيروغليفية، والتصوير بالزى الفرعونى.

وخلال الافتتاح حرصت الوزيرة على لقاء العارضين بالجناح المصرى للترحيب بهم، متمنية لهم النجاح خلال ايام المعرض، ومؤكدة لهم على أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص فى النهوض بقطاع السياحة وزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر.