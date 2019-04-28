video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 06:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين" تعلن عن زيادة طرح الأسماك بنسبة 50% استعدادًا لشم النسيم

الأحد، 28 أبريل 2019 05:00 ص
"التموين" تعلن عن زيادة طرح الأسماك بنسبة 50% استعدادًا لشم النسيم الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة طرح كميات الأسماك الطازجة والمجمدة، بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة بنسبة 50%، لتلبية احتياجات المواطنين خلال أعياد شم النسيم، كما تم توفير الفسيخ والرنجة بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيجرى طرح كميات كبيرة من منتجات الأسماك استعدادًا لشم النسيم وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى من خلال منافذ الشركات التابعة، بجانب السيارات المتنقلة والتى تقوم بطرح المنتجات فى الميادين العامة، والأماكن التى لا تتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية، وذلك بالتوازى أيضًا مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين، كما وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار تأمين احتياجات المواطنين من منتجات الأسماك، بجانب توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة التموين: بدء استلام القمح المحلى من المزارعين اليوم

التموين

المصرية لتسويق الاسماك

منتجات الاسماك

شم النسيم




لا تفوتك
تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة