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الأحد، 28 أبريل 2019 04:24 م
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التمثيل التجارى بأكرا يسعى إلى توريد أدوية مصرية إلى السوق الغانى

الأحد، 28 أبريل 2019 03:21 م
التمثيل التجارى بأكرا يسعى إلى توريد أدوية مصرية إلى السوق الغانى أدوية _ أرشيفية
أ ش أ
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رحبت غانا بالعرض المصرى، لتوريد أدوية إليها، فى إطار جهود المكاتب التجارية بالخارج فى تنمية الصادرات المصرية.

وذكر جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن رئيس المكتب التجارى بأكرا، محمد إسماعيل، اجتمع مع أدمز الكسندر، نائب وزير الصحة الغانى فى هذا الإطار.

وأوضح الجهاز، فى بيان اليوم، الأحد، أن الجانب المصرى، قام بتقديم العرض، والرد على استفسارات التمويل الخاص به، منوها بترحيب الجانب الغانى بالعرض المصرى.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وغانا، ارتفع بنحو 36% خلال العام الماضى، ليبلغ 101.2 مليون دولار، مقارنة بـ 74.4 مليون دولار عام 2017، حيث شهدت الصادرات المصرية إلى السوق الغانى تطورا ملحوظا خلال عام 2018، حيث بلغت قيمتها 90.6 مليون دولار، مقابل 63.3 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 43%، ومن جانب آخر انخفضت واردات مصر من غانا عام 2018 لتسجل 10.5 مليون دولار، مقارنة بـ11 مليون دولار عام 2017.


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