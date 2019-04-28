"التلاميذ فى خطر".. سيارات مكشوفة تنقل طلبة المدارس بالجملة فى المرج

كتب وائل ربيعى

فى الوقت الذى تخصص فيه المدارس الخاصة، حافلات مهيأة لنقل طلابها والحفاظ عليهم، تجد طلاب بعض المناطق الفقيرة كالمرج وعزبة النخل يتعلقون بسيارات نقل مكشوفة بالجملة ذهابا وإيابا من وإلى المدارس التابعين لها دون رقيب من هذه المدارس أو أولياء الأمور.

كاميرا "اليوم السابع" رصدت تعلق تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية بشارع القسم فى منطقة المرج بسيارات نقل مكشوفة، غير مبالى السائق أو المارة بقرب الطلاب المتعلقين بهذه السيارات من الأرض والخطر الذى يتربص بهم إذا ما وقع أحد هؤلاء الطلاب بالشارع خلال تعلقه بهذه السيارات.

وبسؤال عدد من أهالى شارع القسم بمنطقة المرج، أكدوا أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة على المنطقة، وأن كل الأهالى فى منطقة المرج وعزبة النخل والمناطق المحيطة بهم يتعاملون مع الأمر بشكل طبيعى للغاية دون التطرق لوجود أى خطر على حياة الطلاب الغار من هذه الممارسات الخاطئة.