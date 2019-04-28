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التحريات: طفل أكتوبر اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس

الأحد، 28 أبريل 2019 03:00 ص
التحريات: طفل أكتوبر اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس سقوط طفل -ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قالت والدة الطفل الذى سقط من الطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر، أمام رجال الأمن الذين تولوا إجراء تحريات حول الواقعة، إنها توجهت لشراء مستلزمات المنزل، وتركت طفلها داخل الشقة كعادتها، وحينما عادت فوجئت به سقط من شرفة المنزل.

وتبين من خلال التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، أن الطفل دخل "البلكونة" واعتلى كرسى خشبى، وظل يلعب بالحبال الخاصة بـ"المنشر" إلى أن اختل توازنه، فسقط من الطابق الخامس، وتم نقله للمستشفى العام.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من المستشفى العام بمدينة 6 أكتوبر يفيد باستقبال طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، فى حالة حرجة إثر سقوطه من مكان مرتفع، وتم وضعه تحت الرعاية الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.


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