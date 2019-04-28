video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الإمارات تودع 250 مليون دولار فى البنك المركزى السودانى

الأحد، 28 أبريل 2019 02:03 م
الإمارات تودع 250 مليون دولار فى البنك المركزى السودانى الامارات
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أى ما يعادل 918 مليون درهم، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

وبحسب وكالة الإمارات، تأتي الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.

ووقع الاتفاقية عن جانب الصندوق محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن الجانب السوداني آمنة ميرغني حسن التوم، مدير عام الأسواق المالية في بنك السودان المركزي، وذلك بحضور خليفة القبيسي نائب مدير عام الصندوق وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تأتي بتوجيهات كريمة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تحرص قيادتنا الرشيدة على دعم الاقتصاد السوداني والحفاظ على استقراره المالي والنقدي.

وأضاف، أن العلاقات بين دولة الإمارات والسودان تعتبر نموذجاً يحتذى به للعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية حريص على تعزيز تلك العلاقات ودعمها من خلال مواصلة مسيرة تحقيق التنمية الشاملة في السودان والتي بدأها قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وذكر السويدي أن الصندوق مول العديد من المشاريع الاستراتيجية في السودان والتي تركت تأثيراً مباشراً على أفراد المجتمع السوداني وعززت من مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

‎‎وكان صندوق أبوظبي للتنمية قد وقع في شهر يناير من عام 2017، اتفاقية مع البنك المركزي السوداني أودع بموجبها 1.470 مليار درهم /400 مليون دولار/ في بنك السودان المركزي، للمساهمة بدعم التنمية الاقتصادية في السودان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف نفهم سحب قطر حظر بيع منتجات الإمارات؟.. تميم تراجع أمام خسائر اقتصادية واستياء شعبى.. أسواق الدوحة الخاوية لجأت لبضائع الرباعى لسد العجز.. وعقوبات محتملة لانتهاكات قواعد التجارة العالمية أخافت الحمدين

الامارات

ابو ظبى

السودان

اخبار السودان

اخبار الامارات

صندوق أبوظبي للتنمية




لا تفوتك
مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة