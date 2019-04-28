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الأرصاد:طقس شم النسيم معتدل وانخفاض الحرارة 3درجات..والعظمى بالقاهرة 31درجة

الأحد، 28 أبريل 2019 10:40 ص
الأرصاد:طقس شم النسيم معتدل وانخفاض الحرارة 3درجات..والعظمى بالقاهرة 31درجة الطقس
كتب ــ سمير حسنى
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توقع الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة غدا الاثنين، بمعدل 3 درجات مئوية، لتسجل العظمى بالقاهرة 31 درجة، ليسود طقس ربيعى معتدل على كافة الأنحاء.

 

وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة تليفزيونية، إنه بالرغم من انخفاض الحرارة بمعدل 3 درجات إلى أنها تظل أعلى من معدلاتها فى نفس هذا الوقت من العام، مشيرا إلى أن النصف الثانى من فصل الربيع يشبه كثيرا فصل الصيف، لذلك يستطيع المواطنون ارتداء ملابس خفيفة، لكن يفضل ارتداء "جاكت" فى المساء نظرا لانخفاض الحرارة ليلا.


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