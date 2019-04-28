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الأحد، 28 أبريل 2019 11:58 م
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اشتعال النيران فى سيارة على طريق السويس.. وقارئ يؤكد وجود مصابين

الأحد، 28 أبريل 2019 11:43 م
اشتعال النيران فى سيارة على طريق السويس.. وقارئ يؤكد وجود مصابين صورة من الحادث
كتب رامى محيى الدين
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رصد القارئ محمود علام اشتعال النيران بسيارة ملاكى قديمة على طريق السويس بعد تعرضها لحادث.

وأضاف القارئ فى رسالته لصحافة المواطن: الحادث وقع منذ قليل، والسيارة قديمة لم يتبين نوعها، مؤكدا وجود مصابين والاتصال بسيارة المطافى التى وصلت إلى مكان الحادث.

صورة الحادث
صورة الحادث

 

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طريق السويس

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