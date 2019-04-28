اشتعال النيران فى سيارة على طريق السويس.. وقارئ يؤكد وجود مصابين

كتب رامى محيى الدين

رصد القارئ محمود علام اشتعال النيران بسيارة ملاكى قديمة على طريق السويس بعد تعرضها لحادث.

وأضاف القارئ فى رسالته لصحافة المواطن: الحادث وقع منذ قليل، والسيارة قديمة لم يتبين نوعها، مؤكدا وجود مصابين والاتصال بسيارة المطافى التى وصلت إلى مكان الحادث.



صورة الحادث

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