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الأحد، 28 أبريل 2019 08:28 ص
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اختتام فعاليات مهرجان منظمة التعاون الإسلامى فى أبوظبى

الأحد، 28 أبريل 2019 08:06 ص
اختتام فعاليات مهرجان منظمة التعاون الإسلامى فى أبوظبى منظمة التعاون الاسلامى
كتب مصطفى عنبر
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اختتمت اليوم فعاليات الدورة الثانية من "مهرجان منظمة التعاون الإسلامي" التي عقدت تحت رعاية  الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واستمرت على مدار أربعة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وحملت شعار "أمة واحدة يجمعها التعاون على الخير والعدل والتسامح".

 

وقال يوسف الضبيعي مستشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية رئيس اللجنة العليا للمهرجان إن دولة الإمارات تتبوأ موقع الريادة في تعزيز قيم التسامح وخير دليل على ذلك استضافتها لأكثر من 200 جنسية ..مشيرا إلى أن أبوظبي استضافت الدورة الثانية من المهرجان بشكل مثالي ما أسهم بالتالي في تعزيز جهود المنظمة للتوعية بالتنوع الثقافي والتقاليد عبر كافة أنحاء العالم الإسلامي.

 

وقدم المهرجان الذي استضافته أبوظبي فرصة مثالية للفنانين لاستعراض مواهبهم ومشاركة المعارف حول تقاليدهم وتعريف الجمهور حول سُبل تعزيز الفنون الإسلامية لثقافة التسامح وقدرتها على توحيد الشعوب على اختلاف جنسياتهم ومعتقداتهم.

 

واستضاف المهرجان إلى جانب عروضه الرئيسية 12 ورشة للخط العربي و19 نشاطا ترفيهيا للأطفال - بما في ذلك سرد قصص الحكواتي وعروض الدمى و16 ورشة عمل للتطريز في جناح فلسطين و14 ورشة عمل للرسم داخل نفس الجناح في حين استضاف المسرح المصغر 30 عرضا موسيقيا.

 

وأكد زوار المهرجان الذي امتد على مدار أربعة أيام أن الحدث كانت بمثابة منصة تثقيفية أتاحت لهم تعلم المزيد حول التنوع الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الدين الإسلامي.

 

 

 


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