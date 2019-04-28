اجتماع اللجنة العليا المصرية - اللبنانية برئاسة مدبولى والحريرى الأسبوع المقبل

كتب شعبان هدية

يرأس كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ونظيره اللبنانى سعد الحريرى، اللجنة العليا المشتركة المصرية-اللبنانية، التى تعقد 3 مايو المقبل ببيروت، وذلك لاستعراض المستجدات فى العلاقات الثنائية، وتوقيع بعض الاتفاقات بين البلدين.

يأتى ذلك خلال عقد اجتماعات "منتدى الاقتصاد العربى" الذى يتم تنظيمه فى العاصمة اللبنانية بيروت فى دورته الـ 27، بداية من الثانى من مايو المقبل، ويشارك فيه وزراء وزراء الاستثمار، التجار والصناعة، الكهرباء، البترول، الاتصالات والقوى العاملة، حيث يقام المنتدى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى، ورئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، كون مصر "ضيف" الدورة الـ 27 للمنتدى.

كما يشارك فى المنتدى، الذى يتم يطلق فيه صندوق النقد الدولى، تقريره السنوى عن اقتصاديات الدول العربية، الأمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونائب محافظ البنك المركزى، جمال نجم ونحو 50 من رجال الأعمال المصريين.

تشارك الأسكوا فى المنتدى، بشخص الأمينة التنفيذية د.رولا دشتى وبخبراء في إحدى جلسات العمل، كما سيتولى رئاسة جلسة إطلاق صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن اقتصاديات الدول العربية، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الدكتور جهاد أزعور.

ومن المقرر أن يشارك فى المنتدى 400 شخصية عربية وأجنبية في المنتدى من 15 دولة ممثلين للاتحادات والغرف العربية والأجنبية المشتركة، واتحاد الغرف العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وائتمان الصادرات والصندوق السعودي للتنمية ورئيس اتحاد مصارف الكويت.

ويتضمن المنتدى عدة قضايا ومناقشات ذات الصلة بأوضاع اقتصاديات البلدان العربية، ومن أبرزها، عرض تقرير صندوق النقد الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودور المصارف وأسواق رأس المال في دعم الاستثمار والنمو، وتعزيز تنافسية البلدان العربية لاستقطاب الاستثمار، مناخ وفرص الأعمال والاستثمار في البلدان العربية، .

ومن ضمن البرنامج يخصص المنتدى جلسة عن لبنان تكتسب أهمية خاصة في هذا الوقت يشارك فيها عدد من الوزراء اللبنانيين المعنيين. كما يخصص البرنامج جلسة عن مصر يشارك فيها الوزراء المصريون المعنيون.