اجتماعات وأكل ولعب.. مباراة جولف تجمع ترامب وشينزو آبى فى واشنطن.. صورة

كتب محمد رضا

جمع لقاء فى البيت الأبيض، السبت، بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، والذى دعا خلاله ترامب، اليابان، إلى إسقاط رسومها الجمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية، ولكن الزيارة لم تقتصر على الاجتماعات والعمل فقط، بل شملت عشاء جمع الزعيمين على مائدة واحدة، وكذلك ممارسة لعبة الجولف.



شينزو آبى ودونالد ترامب يلعبان الجولف

شينزو آبى، فى نهاية زيارته إلى واشنطن، عبر عن امتنانه لحسن الضيافة، ونشر صورته مع الرئيس الأمريكى ترامب، وهما يرتديان ملابس رياضية، وعلق عليها "فى اجتماع القمة يوم أمس، حفل عشاء لأربعة أشخاص فقط، ولعب الجولف اليوم مع الرئيس ترامب لأكثر من 10 ساعات، سنتعامل مع قضية كوريا الشمالية، والاقتصاد، وقمة أوساكا لمجموعة العشرين وحتى الشئون العالمية، تمكنت من التحدث بالتفصيل حول مختلف القضايا"، مضيفًا "أنا ممتن لحسن الضيافة وأتطلع للترحيب بالرئيس ترامب فى اليابان الشهر المقبل كأول ضيف يابانى".



تدوينة شنزو آبى عن لقائه مع ترامب

يذكر أن مسئول أمريكى، قال، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، أكدا، رغبتهما المشتركة فى وقف واردات النفط من إيران.

وقال السفير الأمريكى لدى اليابان وليام هاجرتى، فى اتصال هاتفى مع الصحفيين، إن الزعيمين بحثا أيضا "الرغبة فى رؤية إيران تغير مسارها وتبحث عن طريق سلمى أكثر للمضى قدما"، فيما قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم السبت، إن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى أبلغه بأن اليابان تعتزم استثمار 40 مليار دولار فى مصانع سيارات جديدة فى الولايات المتحدة.