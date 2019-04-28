إنشاء مستشفى تخصصى لجراحات الأطفال ووحدة للغسيل الكلوى بالمنوفية

كتب فريق المحافظات

افتتح اليوم، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أعمال تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى حميات شنتنا الحجر بمركز ومدينة بركة السبع، بحضور الأستاذ محمد هنداوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع والدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة والنائب عصمت زايد عضو مجلس النواب، ومدير إدارة مستشفى شنتنا الحجر وعدد من رجال الأعمال ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووقع المحافظ فى كشف سجل الزيارات، وافتتح أعمال تطوير وتحديث وحدة العناية المركزة، والتى كانت تعمل بنظام 4 أسرة وتم إضافة 8 أسِرَّة جديدة بها لتصبح 12 سريراً مجهزاً، كما تفقد المحافظ وحدة العناية المركزة واطمئن على وجود المعدات والأجهزة الطبية واستمع إلى شرح مبسط عن طبيعة العمل بالوحدة والتأكد من تقديم الخدمة الطبية بشكل جيد للمرضى، وحرص على الإطمئنان من تقديم الخدمة الطبية بشكل جيد للمرضى.

وفى سياق متصل وجه محافظ المنوفية، أثناء افتتاح أعمال تطوير وحدة العناية المركزة بإستغلال مبنى مستشفى التكامل بشنتنا الحجر ليكون مستشفى تخصصى لجراحة الأطفال والمبتسرين وإنشاء وحدة للغسيل الكلوى تبدأ بـ5 ماكينات وذلك بالمساهمة مع منظمات المجتمع المدنى.

وعلى هامش الزيارة، استمع المحافظ إلى مطالب وشكاوى أهالى القرية ووعدهم بدراستها والعمل على بحثها فى إطار من اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، مؤكداً لهم علي أنه جاء لإقامة الدولة وتنفيذ القانون علي الجميع دون إستثناءات، موجههم بضرورة المشاركة المجتمعية والتكاتف مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لحل كافة المشكلات للنهوض والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً على أن المرحلة الحالية تحتاج أن نكون جميعاً على مستوى المسئولية للنهوض بوطننا العزيز.

فيما أعرب أهالى القرية عن سعادتهم بالجهد الميدانى الذى يبذله المحافظ منذ لحظة وصوله المحافظة، وسعيه الدائم لوصوله إلى هموم ومشاكل المواطن المنوفى والعمل على حلها فى أسرع وقت .