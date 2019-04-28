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الأحد، 28 أبريل 2019 03:55 م
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إقامة مركز اقتراع لناخبة وحيدة فى الهند على بعد 1600 ميل من العاصمة

الأحد، 28 أبريل 2019 03:47 م
إقامة مركز اقتراع لناخبة وحيدة فى الهند على بعد 1600 ميل من العاصمة مركز اقتراع لناخبة واحدة بالهند
كتبت ريم عبد الحميد
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تنص قوانين الانتخابات فى الهند على ضرورة إقامة لجان انتخابية فى نطاق 1.24 ميلا من الناخبين، ولذلك قام عمال الانتخابات فى البلاد بالسفر 300 ميل وعبروا غابات ومستنقعات مليئة بالتماسيح وجبال من أجل إقامة مركز انتخابى لناخبة وحيدة، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

فلإجراء الانتخابات الأكبر فى العالم، والتى يشارك فيها نحو 600 مليون ناخب وتستمر لأكثر من شهر، تعتمد لجنة الانتخابات على أكثر من 11 مليون موظف وفرد أمن الذين يصبحون مسئولين فى الانتخابات بشكل مؤقت، ومن بين هؤلاء بام المهندس البالغ من العمر 35 عاما الذى يسافر ضمن فريق فى هذه الرحلة الطويلة والصعبة لإنجاز مهمة إقامة مركز انتخابى فى منطقة مالوجام، وهى قرية نائية فى جبال بها غابات قرب الحدود مع الصين وعلى بعد أكثر من 1600 ميل من العاصمة نيودلهى.

 ووفقا لآخر إحصاء سكانى أجرى عام 2011، فإن هذه القرية يسكنها خمسة أشخاص، لكن واحدة منهم فقط كانت مسجلة على قوائم الناخبين، وهى سوكيلا تايناج، البالغة من العمر 42 عاما.

 ولم تخيب الناخبة الوحيدة أمل الفريق الذى قام برحلة شاقة لإقامة مركز الاقتراع لها وهو عبارة عن "كابينة" صغيرة"  حيث قطعت 125 ميلا لتعود إلى البلدة من أجل الإدلاء بصوتها.

 


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