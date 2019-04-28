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إصابة زوجة وابنة العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا فى مداهمات للشرطة

الأحد، 28 أبريل 2019 08:19 م
إصابة زوجة وابنة العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا فى مداهمات للشرطة عناصر من شرطة سريلانكا
كولمبو /أ ش أ/
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أصيبت امرأة وطفلة (4 أعوام) جراء معركة بين الشرطة فى سريلانكا ومسلحين شرقى البلاد فى إطار المداهمات وعمليات التفتيش المرتبطة بالتحقيق فى تفجيرات عيد الفصح التى استهدفت كنائس وفنادق بالبلاد وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وذكرت الشرطة أنه بعد التعرف على هوية المرأة والطفلة اتضح أنهما زوجة وابنة محمد زهران الذى يُعتقد أنه العقل المدبر للتفجيرات التى هزت العاصمة كولمبو الأحد الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد - أنه ألقى القبض على 48 مشتبه بهم خلال الـ 24 ساعة الماضية على صلة بالحادث الذى أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصًا، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

 


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