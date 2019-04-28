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أسعار العملات اليوم الأحد 28-4-2019

الأحد، 28 أبريل 2019 10:53 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 28-4-2019 عملات
كتبت أمنية جلال
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أستقرت أسعار العملات، اليوم الأحد، 27-4-2019، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى، الدولار الأمريكى، والذى بلغ 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، منها البنك الأهلى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.11 جنيه للشراء

17.24 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.12  جنيه للشراء

17.22  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12  جنيه للشراء

17.22  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.1 للشراء، 19.34 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ارتفعاعا طفيفا ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الإسترلينى" سعره 22.11 جنيه للشراء و22.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، ارتفاعا طفيفا ، وسجل سعره الأهلى المصرى ، 56.26 جنيه للشراء و56.63 جنيه للبيع.


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