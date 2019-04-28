أرقام تهمك خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم.. تعرف عليها فى 5 معلومات

كتب وليد عبد السلام

ينشر "اليوم السابع" أرقام الخطوط الساخنة لمختلف خدمات لوزارة الصحة بالتزامن مع احتفال المواطنين بأعياد شم النسيم .

1- الخط الساخن لنواقص الأدوية رقم 25354150/02، وخصصته الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان ممثلة فى حال وجود أى شكاوى أو تعليقات تخص أى دواء غير متوافر بالأسواق.

2- الخط الساخن لخدمات تنظيم الأسرة رقم 08008880800، وتم تفعيل خدمة الخط الساخن المجانى لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكى) للرد على استفسارات السيدات عن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.

3- «19153» الخط الساخن لتلقى شكاوى واستفسارات المرضى بشأن علاج فيروس سى.

4- « 3152802 - 3152801» مركز الإرشاد والخط الساخن للإيدز التابع لوزارة الصحة.

5- 105 خط الاستفسار عن الشئون الوقائية المتعلقة بتسمم الفسيخ والرنجة وتوفير الامصال