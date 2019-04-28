أحمد عكاشة ومنير عبد النور ينضمان لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

صرح الدكتور مصطفى الفقى؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن مجلس أمناء المكتبة وافق على ترشيح عدد من الشخصيات المرموقة دوليًا لعضويته فى السنوات المقبلة، أبرزهم الوزير السابق منير فخرى عبد النور، والعالم المعروف الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، والرئيس السابق للجمعية العالمية للطب النفسى.

وأشار بيان صادر اليوم أن مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يضم فى عضويته عددًا من الشخصيات الدولية، من بينهم رؤساء سابقين لعدد من الدول، منهم روزاليا أرتياجا سيرانو رئيسة الاكوادور السابقة، وبيتر ستويانوف؛ الرئيس الأسبق للجمهورية البلغارية، وريكسهب ميدانى الرئيس الأسبق لدولة ألبانيا، وأندريس باسترانا؛ الرئيس الأسبق لدولة كولومبيا، وبوريس تاديتش الرئيس الأسبق لدولة صربيا، وإميل كونستانتينيسكو؛ الرئيس الأسبق لدولة رومانيا، وتاريا هالونين؛ الرئيس الأسبق لدولة فنلندا، وجورج فرناندو كويروجا؛ الرئيس الأسبق لدولة بوليفيا.

ويضم مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية أيضًا عددًا من الشخصيات المؤثرة فى العديد من المجالات، ومنهم صاحب السمو الملكى الأمير تركى الفيصل بن عبد العزيز، والعالمة مارى دورين أرتشر، والسيد عمرو موسى، والدكتورة نادية مكرم عبيد، وأكمل إحسان اوغلو، والدكتور مجدى يعقوب، والأديب والكاتب محمد سلماوى، ووزير الخارجية المصرى سامح حسن شكرى، والدكتور خالد عبد الغفار؛ وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة إيناس عبد الدايم؛ وزير الثقافة، والسير جوردون كونواي؛ الرئيس السابق للجمعية الجغرافية الملكية، وكجيل ماجنى بونديفيك؛ المدير المؤسس لمركز أوسلو للسلام وحقوق الإنسانويرأس الدكتور فاروق العقدة اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.



