video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أحمد عكاشة ومنير عبد النور ينضمان لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

الأحد، 28 أبريل 2019 05:29 م
أحمد عكاشة ومنير عبد النور ينضمان لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقى
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

صرح الدكتور مصطفى الفقى؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن مجلس أمناء المكتبة وافق على ترشيح عدد من الشخصيات المرموقة دوليًا لعضويته فى السنوات المقبلة، أبرزهم الوزير السابق منير فخرى عبد النور، والعالم المعروف الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، والرئيس السابق للجمعية العالمية للطب النفسى.

 

وأشار بيان صادر اليوم أن مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يضم فى عضويته عددًا من الشخصيات الدولية، من بينهم رؤساء سابقين لعدد من الدول، منهم روزاليا أرتياجا سيرانو رئيسة الاكوادور السابقة، وبيتر ستويانوف؛ الرئيس الأسبق للجمهورية البلغارية، وريكسهب ميدانى الرئيس الأسبق لدولة ألبانيا، وأندريس باسترانا؛ الرئيس الأسبق لدولة كولومبيا، وبوريس تاديتش الرئيس الأسبق لدولة صربيا، وإميل كونستانتينيسكو؛ الرئيس الأسبق لدولة رومانيا، وتاريا هالونين؛ الرئيس الأسبق لدولة فنلندا، وجورج فرناندو كويروجا؛ الرئيس الأسبق لدولة بوليفيا.

 

ويضم مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية أيضًا عددًا من الشخصيات المؤثرة فى العديد من المجالات، ومنهم صاحب السمو الملكى الأمير تركى الفيصل بن عبد العزيز، والعالمة مارى دورين أرتشر، والسيد عمرو موسى، والدكتورة نادية مكرم عبيد، وأكمل إحسان اوغلو، والدكتور مجدى يعقوب، والأديب والكاتب محمد سلماوى، ووزير الخارجية المصرى سامح حسن شكرى، والدكتور خالد عبد الغفار؛ وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة إيناس عبد الدايم؛ وزير الثقافة، والسير جوردون كونواي؛ الرئيس السابق للجمعية الجغرافية الملكية، وكجيل ماجنى بونديفيك؛ المدير المؤسس لمركز أوسلو للسلام وحقوق الإنسانويرأس الدكتور فاروق العقدة اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عرض الفيلم الإيطالى "الحياة الحلوة" بمكتبة الإسكندرية.. الخميس

اخبار الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

مصطفى الفقى




لا تفوتك
السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة