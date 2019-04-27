700 طالب وافد بالجامعات يشاركون باليوم الترفيهى بجامعة المنصورة

كتب فريق المحافظات

استضافت جامعة المنصورة 700 طالب وطالبة من الطلاب الوافدين من الجنسيات المختلفة لجامعات المنصورة، القاهرة، الاسكندرية خلال فعاليات اليوم الترفيهى الذى نظمه نادى الوافدين بجامعة المنصورة.

تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط وبحضور ايزال انوال مستشار السفارة الماليزية للتعليم، رافيدى بن زاينول السكرتير الثانى للسفارة الماليزية بالقاهرة وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف على إدارة الوافدين تضمنت فعاليات اليوم الترفيهى العديد من الفعاليات والانشطة الرياضية شارك بها الطلبة والطالبات الوافدين منها :"مارثون جرى، مهرجان الوان، مهرجان أطعمة، عرض للمطبخ الماليزى، ومهرجان رياضي تضمن مباريات كرة قدم خماسية، كرة طائرة، كرة يد، كرة سلة".

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى ان اليوم الترفيهى يتم تنظيم اليوم فى إطار الاهتمام بالانشطة المختلفة للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة وتم عمل مارثون رياضى ه كيلو جرى داخل حرم الجامعة شاركة به الطلاب الوافدين بالجامعات للتعريف بكليات جامعة المنصورة المختلفة وما تتميز به من حدائق وبنية اساسية وكذلك إمكانيات القرية الأولمبية من ملاعب مختلفة لممارسة كافة الأنشطة الرياضية للطلاب.