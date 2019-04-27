11 مليار جنيه إجمالى موازنة هيئة الاستثمار بالعام الجديد.. و1.3 مليار صافى الربح

كتب عبد اللطيف صبح

كشف مشروع موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2019/2020، عن حجم صافى الربح العام المتوقع للهيئة خلال العام والذى بلغ مليار و384 مليون جنيه، بزيادة قدرها 113 مليون جنيه عن صافى الربح العام بموازنة العام الجارى 2018/2019 والبالغ مليار و271 مليون جنيه.

وبلغت جملة الإيرادات بمشروع الموازنة الجديدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 3 مليارات و652 مليون جنيه، بزيادة قدرها 652 مليون جنيه مُقارنة بجملة الإيرادات بالموازنة الحالية والتى بلغت 3 مليارات جنيه فقط.

فيما بلغت جملة التكاليف والمصروفات المتوقعة بمشروع الموازنة الجديدة 2 مليار و268 مليون جنيه، بزيادة قدرها 539 مليون جنيه عن جملة التكاليف والمصروفات بموازنة العام الجارى والتى بلغت مليار و729 مليون جنيه.

وقُدرت جملة الموازنة الجارية للهيئة العامة للاستثمار خلال العام المالى 2019/2020 بمبلغ 3 مليارات و652 مليون جنيه، وقُدر إجمالى الموازنة بعد إضافة جملة الاستخدامات الرأسمالية بمبلغ 11 مليارًا و123 مليونًا و852 ألف جنيه.