10 خطوات تتخذها الداخلية لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد.. تعرف عليها

إعداد محمود عبد الراضي

حددت الأجهزة الأمنية ملامح خطة تأمين احتفالات عيد القيامة المجيد، بما يضمن سعادة المصريين بهذه المناسبة الدينية ويحول دون وقوع ما يعكر الصفو.

وتشتمل الخطة على 10 نقاط أساية هى:

1ـ تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة.

2ـ فرض طوق أمنى فى محيط دور العبادة والمنشآت الهامة.

3ـ تسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع.

4 ـ الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية.

5ـ وجود خدمات الشرطة النسائية للمشاركة فى عمليات الفحص والتأمين.

6ـ الاستعانة بعناصر من إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها.

7ـ التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.

8ـ الالتزام بالحرم الآمن بمحيط دور العبادة.

9ـ عدم السماح لأحد بترك سيارات بمحيط دور العبادة.

10ـ فحص الشقق المفروشة بمحيط دور العبادة.