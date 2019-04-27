وكيل "تموين الإسكندرية" يتفقد المجمعات وضبط فسيخ مجهول المصدر بالأسواق

الاسكندرية جاكلين منير

تفقد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية اليوم المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع بالكميات و الجودة و الأسعار المخفضة.

من جهه أخرى واصلت مديرية التموين بالإسكندرية حملات ضبط الأسواق و حماية المستهلك، حيث قامت إدارة التجارة الداخلية بتعليمات من محمد سعد الله أحمد مدير المديرية بشن حملة أسفرت عن ضبط و تحريز 50 كجم فسيخ مجهول المصدر و غير مدون عليه بيانات، وضبط و تحريز 33 دجاجة مجمدة برازيل منتهية الصلاحية، وضبط و تحريز 24 عبوة كفتة شرقى منتهية الصلاحية، ضبط و تحريز 8 عبوة كفتة مصرى منتهية الصلاحية.

تم سحب عينات تين مجفف و أرز للتحليل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية و تحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.