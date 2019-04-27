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السبت، 27 أبريل 2019 03:17 م
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وكيل "تموين الإسكندرية" يتفقد المجمعات وضبط فسيخ مجهول المصدر بالأسواق

السبت، 27 أبريل 2019 01:00 م
وكيل "تموين الإسكندرية" يتفقد المجمعات وضبط فسيخ مجهول المصدر بالأسواق جانب من الجولة
الاسكندرية جاكلين منير
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تفقد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية اليوم المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع بالكميات و الجودة و الأسعار المخفضة.

من جهه أخرى واصلت مديرية التموين بالإسكندرية حملات ضبط الأسواق و حماية المستهلك، حيث قامت إدارة التجارة الداخلية بتعليمات من محمد سعد الله أحمد مدير المديرية بشن حملة أسفرت عن ضبط و تحريز 50 كجم فسيخ مجهول المصدر و غير مدون عليه بيانات، وضبط و تحريز 33 دجاجة مجمدة برازيل منتهية الصلاحية، وضبط و تحريز 24 عبوة كفتة شرقى منتهية الصلاحية، ضبط و تحريز 8 عبوة كفتة مصرى منتهية الصلاحية.

تم سحب عينات تين مجفف و أرز للتحليل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية و تحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.

 

 


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