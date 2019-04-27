وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول التعاون العلمى والبحثى بين مصر والصين

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتورة وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة حول التعاون العلمى والبحثى بين معهد تيودور بلهارس والمعهد القومى للأمراض الطفيلية بالصين، حيث قام وفد رفيع المستوى من المعهد الصينى بزيارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث؛ لمناقشة سبل التعاون المستقبلى فى مجال أبحاث الأمراض الطفيلية وترتيب التبادل الأكاديمى فى مجال الصحة العامة.

وأشار التقرير إلى أنه على هامش الزيارة قام معمل الرخويات الطبية بالتعاون مع معمل المناعة بالمعهد بتنظيم لقاء علمى مشترك تناول العديد من المحاضرات المتعلقة بالأمراض المعدية وطرق تشخيصها ومكافحتها والوقاية منها، حيث شهد اللقاء ما يزيد عن 120 باحث من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات بالإضافة للباحثين من أقسام المعهد المختلفة، كذلك قام الوفد الصينى بزيارة محطة أبحاث القواقع التابعة لمعمل الرخويات الطبية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث.

جدير بالذكر أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث وقع مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع المعهد القومى للأمراض الطفيلية بشنغهاى عام 2014 للتعاون فى مجال الأمراض المدارية وتحديداً فيما يتعلق بمكافحة مرض البلهارسيا والوقاية منه، والتى انتهت إلى إجراء مشروع مشترك بين معمل الرخويات الطبية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث وقسم البلهارسيا بالمعهد القومى للأمراض الطفيلية بشنغهاى فى مجال مكافحة القواقع الناقلة للبلهارسيا فى مصر.

وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة وفاء قنديل أنه تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة تمتد حتى عام 2022 مع الدكتور شياونونج تشو رئيس المعهد القومى للأمراض الطفيلية بشنغهاى، مشيرة إلى إهداء لوحة معدنية من المركز القومى بوزارة العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصين للمعهد كشهادة بأن معهد تيودور بلهارس للأبحاث شريك دولى مع المعهد القومى للأمراض الطفيلية بشنغهاى.