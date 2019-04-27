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خلال مشاركته فى مبادرة التعاون الاقتصادى الرقمى بالصين

وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات عالمية

السبت، 27 أبريل 2019 12:25 م
وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات عالمية أثناء التوقيع
كتبت هبة السيد
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شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية عبور مع شركة باكستان وشرق أفريقيا وأوروبا لربط الشبكات الدولية (PEACE) وشركة PCCW العالمية المقدم الرئيسي لخدمات الاتصالات في هونج كونج.

جاء ذلك على هامش فعاليات مبادرة التعاون الاقتصادي الرقمي المنعقدة في إطار القمة الثانية "لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي "والتي تنعقد في العاصمة الصينية بكين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء ورؤساء حكومات نحو 37 دولة.

وبموجب الاتفاقية سيعبر كابل (PEACE) مصر من خلال مسارات أرضية متنوعة وجديدة بين محطتي الإنزال الأرضيتين في كل من الزعفرانة وأبو تلات حيث ستزود الشركة المصرية للاتصالات الكابل بأحدث مرافق الإنزال، وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 45 مليون دولار أمريكي على مدى عمر الكابل.

هذا ويعد كابل PEACE نظام كابل بحري يمتد لاثنى عشر ألف كيلومتر بنقاط إنزال في كل من باكستان وجيبوتى ومصر وكينيا وفرنسا.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت مراسم توقيع خطاب نوايا بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة باكستان وشرق إفريقيا لربط الشبكات الدولية لأوروبا (PEACE) وشركتها الأم هينجتونج أوبتيك اليكتريك وهي واحدة من الشركات الصينية العملاقة في مجال الصناعة والتكنولوجيا؛ حيث ستمنح شركة PEACE مسارا آخرا للعبور داخل مصر لاستيعاب الطلب المتزايد للحركة لأوروبا بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون دولار.

 

كما أنه بموجب خطاب النوايا سوف توفر شركة هينجتونج للشركة المصرية للاتصالات كابلات ألياف ضوئية بأسعار تنافسية والتي سيتم استخدامها في خطة المصرية للاتصالات الاستراتيجية لتغطية جميع أنحاء الجمهورية بالألياف الضوئية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الاتفاقية التي تفعل خطاب النوايا خلال الشهرين المقبلين.

 

كما شهد الدكتور عمرو طلعت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات مع شركة هواوي العالمية للتعاون في مجال شبكات الأجيال المتطورة للمحمول وذلك لتحديث شبكه المصرية للاتصالات وتطوير خدماتها للعملاء حيث ستقوم الشركة المصرية للاتصالات وشركه هواوى بإجراء بعض التجارب الفنية اللازمة لذلك.

 

وقع على الاتفاقيات المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

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