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والتعاون بمجال الذكاء الإصطناعى..

وزير الاتصالات يبحث مع 10 شركات صينية ضخ استثمارات بالسوق المصرى

السبت، 27 أبريل 2019 03:40 م
وزير الاتصالات يبحث مع 10 شركات صينية ضخ استثمارات بالسوق المصرى جانب من اللقاء
‎كتبت: هبة السيد
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عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الاجتماعات مع مسؤولى 10 من كبرى الشركات الصينية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرى ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت للعاصمة الصينية بكين ضمن الوفد المصرى المشارك فى مبادرة التعاون الاقتصادى الرقمى الذى ينعقد فى إطار فعاليات القمة الثانية "لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى"، والتى تنعقد بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وزعماء ورؤساء حكومات نحو 37 دولة.

هذا وفى إطار السعى نحو تبنى التكنولوجيات المتطورة والذكاء الاصطناعى والحواسب فائقة السرعة، والتعاون فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءات مع مسؤولى الشركات الصينية من أجل نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى؛ حيث عقد لقاءا مع وفد من شركة "سوجون Sugon " الصينية برئاسة جيان يى الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة وتم الاتفاق على التعاون فى مجال البحث والتطوير وانشاء معامل فى مجال الحواسب فائقة القدرة، كما التقى وفد من شركة " اى فلاى تك iFLYTEK " برئاسة داوى دوان نائب الرئيس التنفيذى والمدير المالى للشركة لمناقشة التعاون فى  مجال الذكاء الاصطناعى.

كما التقى الوزير وفد من شركة "تشاينا جريت وول Great wall china " برئاسة ليدنج سونج رئيس المجموعة؛ وذلك لبحث التعاون فى مجال الأمن السيبرانى من خلال إنشاء مركز للتميز ومراكز لبناء القدرات، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء مركز للبحث والتطوير فى مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة.

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لقاء الوزير وممثلى الشركات الصينية 

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع وفد من شركة ZTE الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة لى زوكس رئيس الشركة؛ تناول اللقاء استعراض أنشطة ومشروعات الشركة فى مصر وخططها المستقبلية، وسبل تعزيز التعاون فى مجال بناء القدرات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع وفد من شركة" يونيون باي" الدولية UnionPay International برئاسة كاى هيومينج المدير العام للخطط الاستراتيجية بالشركة؛ حيث تم بحث التعاون فى مجال التكنولوجيا المالية الرقمية من خلال بحث إمكانية إنشاء مركز تميز لتطوير البرمجيات ومراكز لبناء القدرات.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع وفد من شركة "تينسنت Tencent " برئاسة إلونج هوانج مساعد المدير العام للشركة؛ حيث تم بحث التعاون فى مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت بوفد من شركة "شنغهاى يوكلاود" لتكنولوجيا المعلومات برئاسة تشو تشانج نائب رئيس الشركة للأعمال الحكومية.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع وفد من شركة "ايبرن Eburn " برئاسة جيمس تشنج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمعهد إبرون للبحوث؛ حيث تم مناقشة التعاون فى مجال تعزيز التجارة الإلكترونية من خلال بحث إمكانية إنشاء مراكز لدعم خدمات التعهيد فى مصر لدعم عملياتها فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وإنشاء مركز لوجستى لتوصيل البضائع إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة الى إنشاء مركز تميز للتقنيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والتعاون فى مجال بناء القدرات فى إدارة وتوطين المحتوى بلغات مختلفة لدعم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت بوفد من شركة "كلاود ميندز Cloudminds" برئاسة هوانج وليام شياو تشينغ المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة التى تعد أول مشغل روبوت ذكى فى العالم، والعاملة فى مجال تشغيل الروبوت الذكى القائم على شبكة الحوسبة السحابية الآمنة، ومنصات التعليم الإلكترونى التى تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، حيث تم مناقشة إمكانية إنشاء مركز التميز وبناء القدرات فى مجال خدمات التعهيد، ومراكز أتمتة العمليات الآلية.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع وفد من شركة مجموعة "جوسفون Jusfoun Big Data Information Group " العاملة فى مجال البيانات العملاقة برئاسة ماكسويل وانغ الرئيس التنفيذى للشركة؛ سبل ضخ استثمارات فى مجال البيانات العملاقة من خلال إنشاء مركز تميز لتطوير البرمجيات ومراكز لبناء القدرات البشرية والتدريب فى مجال مراكز تشغيل وتبادل البيانات العملاقة.


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