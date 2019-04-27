وزير الإسكان: جارى تنفيذ شبكة الغاز بالمنيا الجديدة بتكلفة 148 مليون جنيه

كتب ــ أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى بمدينة المنيا الجديدة، بتكلفة 148 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ شبكات الحيين الرابع والخامس، وجارى تنفيذ التوصيلات النهائية لضخ الغاز بالحيين خلال شهر مايو المقبل، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار جهود جهاز المدينة لتوفير مختلف الخدمات للسكان، وزيادة عوامل الجذب للسكن بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى، بطاقة 20 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها مايو المقبل، لاستخدام المياه المعالجة ثلاثياً فى رى الزراعات بالمدينة، مشيراً إلى أنه يتم بالتزامن تنفيذ شبكة الرى للمدينة بالكامل، بحيث يتم الاستفادة من المياه المعالجة فى رى الزراعات فور الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة.

وأشار المهندس محمد مصطفى أحمد، إلى أنه جارٍ تنفيذ مدرسة بمنطقة النوادى، ومخبز بالحى الرابع، بجانب تنفيذ أعمال تطوير الزراعات بالمدينة بالكامل، بعد دراسة مشاكل أعمال الزراعة بسبب وجود التربة الصخرية، حيث تم عمل حلول بالتنسيق مع جامعة المنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إعادة الشىء لأصله بالطرق، بعد إنهاء أعمال الغاز، وتطوير جميع الطرق الرئيسية بالمدينة بتكلفة 80 مليون جنيه، وتشمل تلك الأعمال أيضاً توسعة الطرق، وتنفيذ مطبات نموذجية، وحل مشاكل التقاطعات بالطرق، وعمل مشايات لعبور المشاة.