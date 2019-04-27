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وزير الأوقاف: لم يعد الحفاظ على السنة مجرد حفظ بل صار قضية فهم

السبت، 27 أبريل 2019 11:58 م
وزير الأوقاف: لم يعد الحفاظ على السنة مجرد حفظ بل صار قضية فهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الحفاظ على سنة الحبيب المصطفى سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لم يعد مجرد حفظ أو تدوين لها مع أهميتهما ، فهما الخطوة الأولى للحفاظ على السنة النبوية المشرفة.

وقال الوزير، فى بيان له: لابد أن تتبعهما خطوة لا تقل أهمية عنهما، بل قل إن الفائدة  المرجوة من الخطوة الأولى لا تتم  ولا تكتمل إلا بها ، وهي قضية الفهم الواعي لمقاصد السنة النبوية المشرفة ، وهذا ما نفهمه من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين " ، فإذا كان نفي انتحال المبطلين قائما على الحفظ والتدوين ومتطلبا لهما ، فإن  نفي تحريف الغالين وتأويل الجاهلين لا يتمان ولا يمكن أن يتما إلا بفهم مرامي ومقاصد السنة النبوية المشرفة من خلال العلماء المتخصصين من أهل الاجتهاد والنظر الشرعي المعتبر ، ولذا كان لزاما علينا أن نجتهد في استنباط هذه المقاصد وتدريسها بروح تراعي ظروف العصر ومستجداته في ضوء الحفاظ على الأصول والثوابت .

 


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