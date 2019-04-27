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وزيرة الهجرة: ستظل مصر بنسيجها الوطنى نموذجا للتسامح والوحدة جيلا بعد جيل

السبت، 27 أبريل 2019 06:58 م
وزيرة الهجرة: ستظل مصر بنسيجها الوطنى نموذجا للتسامح والوحدة جيلا بعد جيل السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
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تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتهنئة لجموع المصريين حول العالم بمناسبة - عيد القيامة المجيد.
 
وقالت وزيرة الهجرة فى رسالتها:"ستظل مصر بنسيجها الوطني نموذجا للتسامح والوحدة جيلا بعد جيل وكل عام ومصر والمصريون بخير وسلام وأمان".
 
وتشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، بقداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة،وتحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد، فى تمام الساعة السادسة بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية،ويرأس القداس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويشارك بالاحتفالية القس يوسف سمير راعي الكنيسة وفريق الحياة الأفضل والمايسترو العالمي ناير ناجي.
 
ويشارك بالحضور، مندوب رئاسة الجمهورية، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة و القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وعدد من قادة الفكر بالمجتمع المصري.
 
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الكنيسه الانجيليه

عيد القيامه

قداس عيد القيامه

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