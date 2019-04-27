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واشنطن تمنع خبير أممى روسى من تقديم تقرير حول سوريا

السبت، 27 أبريل 2019 06:00 ص
واشنطن تمنع خبير أممى روسى من تقديم تقرير حول سوريا أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة
موسكو /أ ش أ/
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ذكر مصدر حكومى روسي، الجمعة، بأن السفارة الأمريكية رفضت منح تأشيرة دخول إلى الخبير الاستشارى للأمين العام للأمم المتحدة من قبل روسيا الاتحادية، دكتور العلوم البيولوجية، دميترى بوكلونسكي.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن المصدر قوله : "السفارة الأمريكية رفضت منح تأشيرة دخول للخبير الاستشارى للأمين العام للأمم المتحدة من قبل روسيا دكتور العلوم البيولوجية دميترى بوكلونسكي".

وكان من المقرر أن يقدم بوكلونسكى إلى الأمم المتحدة دراسة تحليلية لتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام الأسلحة الكيميائية فى مدينة دوما السورية فى 7 أبريل 2018.

وأضاف المصدر إن الرفض غير المبرر لإصدار التأشيرة، على الرغم من التقيد الصارم بجميع المتطلبات الإجرائية للجانب الأمريكى عند تقديم المستندات، أدى إلى تعطيل حدث مهم فى منصة الأمم المتحدة، حيث يمكن أن تصبح الحقائق غير السارة للتحالف الغربى بقيادة الولايات المتحدة معرفة عامة".

 


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